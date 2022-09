Na manhã desta terça-feira, 06, Guilherme Henrique de apenas 10 anos, visitou a Extra de Rondônia, onde contou sobre a competição de Karatê que participou no último final, em Vilhena.

A 1ª Copa Regional de karatê Interestilos em Vilhena, contou com mais de 550 atletas de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Santa Luzia, Espigão do Oeste, além de Vilhena.

Guilherme Henrique competiu em três categorias, levando para casa ouro em Kata, ouro em Kumite e bronze em Kumite revezamento.

Guilherme iniciou na escola Pequeno Dragão aos quatro anos de idade, e desde então tem sido sua maior paixão. “Gostei bastante de participar, em cada competição é uma emoção diferente. Levar dois ouros para casa foi muito bom”, conta Guilherme.

Theinee Rodrigues, mãe de Guilherme, diz que sempre está presente em todas suas competições, “é uma grande adrenalina acompanhar ele em toda sua trajetória, mas também muito prazeroso, eu me dedico ao máximo. E na verdade essa paixão sempre foi minha, eu sempre sonhei em ter um filho que gostasse de Karatê, apareceu à oportunidade de colocar ele no esporte e fiquei na torcida para ele ter vocação e gostar também, ele se apaixonou tanto quanto eu” descreve Theinee.

Guilherme já participou de inúmeros campeonatos, carregando junto contigo o total de 14 medalhas na sua trajetória. Além disso, na próxima semana o vilhenense irá competir em São Paulo (SP), representando Vilhena e o estado de Rondônia no 29° campeonato Brasileiro.

“Agradecemos aos nossos patrocinadores oficiais Interfacenet, nos ajudam muito e levaremos o nome em todo o lugar que o Guilherme Participar”, finaliza a mãe.

Para arrecadar todo o valor necessário para ir até o estado de São Paulo, Theinee está realizando uma ação entre amigos, no valor de apenas R$ 5,00.

Quem sentir no coração de puder ajudar o Guilherme nesse empreitada, entrar em contato pelo número (69) 99398-5581.