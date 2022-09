O Ato Cívico do Bicentenário da Independência do Brasil, na manhã deste 7 de setembro, reuniu mais de 500 pessoas no entorno da Casa de Rondon, monumento histórico onde nasceu a cidade de Vilhena (sul de Rondônia) há 112 anos.

A solenidade promovida pela Secretaria Minicipal de Educação (SEMED) reuniu estudantes, professores, instituições civis e militares e autoridades. Houve apresentações de fanfarra do Colégio Cívico-Militar Almirante Tamandaré, plantios de ipês [árvore símbolo do Brasil] por representantes das escolas públicas municipais, hasteamento das bandeiras e evoluções do Tiro de Guerra e da Guarda Mirim. A SEMED também distribuiu cartilhas sobre a data.

Em discurso, o secretário municipal Educação, Júlio Olivar, destacou aspectos das histórias do Brasil, de Rondônia e de Vilhena e agradeceu ao envolvimento das escolas e de diversos colaborares na ação “importante para a ratificação da identidade nacional”. Em seguida, ao lado de várias autoridades, o prefeito Ronildo Macedo descerrou a placa em que ficou gravado o Marco da Independência do Brasil.

