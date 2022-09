A candidata ao Senado Jaqueline Cassol (PP) participou na manhã desta terça-feira (06) de entrevistas em Porto Velho, no Bom Dia Rondônia da TV Rondônia, no portal G1 Rondônia e no Bronca News, no site News Rondônia, falando sobre seu trabalho enquanto deputada federal, e também destacando suas propostas e compromissos de campanha.

Seu maior destaque foi para a área de educação onde já destinou enquanto deputada federal, mais de R$ 35 milhões para o setor em Rondônia. Enfatizou a universalidade da educação e o acesso maior às faculdades públicas aos menos favorecidos, especialmente em cursos mais concorridos, como o de Medicina.

Para aprimorar a qualidade do ensino dos cursos de Medicina, defende o aumento de vagas e declarou já ter firmado compromisso com a atual reitora para destinar R$ 30 milhões à construção de um Hospital Universitário na capital, que atenderia não só a Unir, mas as demais escolas particulares na formação e qualificação dos médicos aqui formados.

A candidata também falou sobre o aumento de recursos para o Prouni, o apoio às Escolas Família Agrícolas (EFA’s), que são 8 em Rondônia, e que se encontram desassistidas pelo governo estadual. Se disse favorável às cotas até que se tenha um equilíbrio para garantir acesso e paridade.

Jaqueline foi autora também da Lei do Revalida, que tornou obrigatória a realização da prova para os médicos formados no exterior duas vezes ao ano, o que permite aos brasileiros que são obrigados a buscar formação em outros países atuem legalmente no país obtendo o seu registro no CRM.

A candidata também se posicionou sobre temas importantes como meio ambiente, onde defendeu a regularização fundiária, com a titulação das terras; as questões indígenas, em especial relativas ao Marco Temporal para demarcação de terras; as emendas do relator que precisa ser mudado urgentemente.

Outros temas em que a parlamentar tem empenhado esforços é sobre a saúde mental, especialmente entre os jovens através do grupo de trabalho como coordenadora na região Norte da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e Automutilação (FPSA); o Projeto Visão que permitiu a realização de cirurgias de cataratas em milhares de pacientes, com muitos aguardando anos pelo atendimento; Manifestou preocupação com o valor do preço do litro de leite, que é pago pelos laticínios aos produtores e do preço pago ao preço da arroba do boi, pago pelos frigoríficos.

Jaqueline não fugiu das perguntas, ao contrário, demonstrou conhecimento dos temas apresentados e mostrou o que já fez e o que fará enquanto senadora eleita.

“É importante essas entrevistas, para mostrarmos nosso trabalho e nossas propostas para a sociedade. Não tenho medo de pauta difícil: comigo é sim ou não, sou uma mulher de posições firmes e com muita vontade de fazer ainda mais por Rondônia”, disse ela.