O deputado Ezequiel Neiva, candidato à reeleição pelo União Brasil, cumpriu agenda nesta segunda-feira, 5, nos municípios de Cerejeiras e Colorado do Oeste, onde inspecionou obras de asfaltamento urbano realizadas com recursos viabilizados por ele, na condição de deputado estadual.

A agenda de inspeções foi iniciada no município de Colorado do Oeste. Junto com o prefeito Ribamar o deputado Ezequiel Neiva vistoriou os trabalhos em fase final de asfaltamento na cidade. Neiva e Ribamar percorreram um trecho da avenida Marechal Rondon que também foi duplicada. Para este projeto, Neiva destinou R$ 2,3 milhões.

O deputado agradeceu ao prefeito pelo empenho para a obra pudesse ser concluída. Disse que o recurso para a iluminação em Led da avenida Marechal Rondon também disponibilizado. Neiva e Ribamar também inspecionaram os trabalhos na construção do campo de gramado sintético que está sendo construído atrás do ginásio municipal. Para a construção do campo, Ezequiel Neiva destinou R$ 350 mil.

Em Cerejeiras o deputado inspecionou os trabalhos para o asfaltamento no bairro Primavera, benefício executado com investimento no valor de R$ 6 milhões viabilizados pelo parlamentar. Neiva destacou que logo os moradores do Primavera poderão desfrutar do asfalto na porta de suas casas, sem a lama no período das chuvas a poeira durante o verão.