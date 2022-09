Na tarde desta quarta-feira (7), dia da Independência do Brasil, o Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO, acatou a impugnação do Ministério Publico Federal – MPF e indeferiu o registro de candidatura do candidato a reeleição Jair Montes, do partido Avante, por razão de condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

O relator, juiz José Victor Costa Júnior votou pelo indeferimento da candidatura de Jair Montes e já foi acompanhado por outros três juízes, formando maioria para indeferir o registro de Jair Montes, mas a tendência é que todos votem contra a candidatura do deputado à reeleição.

Neste sentido Jair Montes foi considerado inelegível pelo TRE e assim está fora das eleições 2022, não podendo mais ser votado, todavia, o partido Avante pode até o dia 12/09 substituir o candidato por outro.