Foi realizado nos dias 03 e 04, a 1ª Copa Regional de Karatê Interestilos em Vilhena.

O evento contou com mais de 550 atletas das cidades de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Santa Luzia e Espigão do Oeste.

A competição foi realizada pela secretaria de esporte, prefeitura e apoio da Câmara de Vereadores através do presidente do legislativo Samir Ali e da Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão.

Foi arrecadada mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis que serão destinados às entidades assistenciais.

O último evento desse porte foi realizado no município foi há mais de 9 anos.

“Nós do Pequeno Dragão de Vilhena agradecemos a confiança em nós depositada para realizar este evento e agradecemos a todos que contribuíram, em especial Câmara de Vereadores, através do presidente Samir Ali, CTPM, a FEKIR através do presidente Jardel e o chefe de arbitragem Emerson Cismoski, além dos atletas, pais, árbitros, mesários, a FIMCA que apoiou na parte médica, as cozinheiras, a secretaria de esporte que com a sua equipe, onde foi dado todo o apoio e suporte necessário para que o evento acontecesse”, frisa a professora Bruna Vilela.

Classificação geral:

1. Pequeno Dragão (Vilhena/Rolim de Moura)

2. Nakayama (Colorado do Oeste e Corumbiara)

3. Champions (Vilhena)

4. Team Mumberger (Vilhena)

5. Budô (Cerejeiras)

6. Dragões do Norte (Espigão do Oeste)

7. Stillus (Ji-Paraná)

8. Fênix (Alvorada do oeste)

9. Okami (Ji-Paraná)