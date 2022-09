O Atleta da Associação de Basquete de Vilhena (ASBAVI) Lucas Souza Vaz dos Santos vai representar Rondônia no evento mundial de basquete realizado pela Internacional “School Sport Federation (ISF)” em Belgrado na Sérvia como representante da comissão de atletas da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) entre os dias 20 a 28 de setembro.

Lucas começou seus treinamentos na ASBAVI com 12 anos e desde então já participou de diversos campeonatos por todo país, dentre eles foi tricampeão estadual dos jogos escolares de Rondônia (categoria 15 a 17 anos), também participou dos CBIs (Campeonatos brasileiros de clubes) organizados pela CBB em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) nas categorias entre sub-16 e sub-18 e sub-21, onde jogou contra os maiores clubes do país.

Foi campeão nacional escolar da serie bronze 3×3 em Salvador, e vice-campeão brasileiro da série prata 5×5 em Brasília.

O basquete já proporcionou várias experiências em sua vida e a mais importante em sua concepção foi à convocação para seletiva da seleção brasileira 3×3 sub-18, em 2018 no rio de janeiro com apenas 15 anos.

Devido ao seu currículo, no ano de 2021, Lucas foi indicado e selecionado pela FEERO (Federação de Esporte escolar de Rondônia) e CBDE para compor a comissão de atletas escolares do Brasil junto a CBDE. De lá para cá já atual na comissão em várias competições por todo o país (RJ, FOZ DO IGUAÇU, ARACAJU, ETC). E agora terá a grande oportunidade de atuar em uma competição internacional.

Em sua primeira viagem internacional, ele destaca que “é muito gratificante poder participar de um evento como esse e ter oportunidade de conhecer outro país e atletas do mundo inteiro. Aproveito para agradecer a ASBAVI e FEERO, pois se não fosse essas entidades, não teria essa oportunidade impar em minha vida”, finaliza Lucas.