No domingo, 18 de setembro, será realizado no distrito de Boa Esperança em Chupinguaia o 7° leilão em prol do Hospital São Daniel Comboni de Cacoal.

O evento está sendo organizado pelo grupo denominado, ‘Soldados do Bem’, liderados pelo vereador de Chupinguaia Idenei Dummer que convidou a população para participar do evento e colaborar com essa causa nobre.

Idenei Dummer fala com emoção das ações que este evento vem proporcionando em Chupinguaia, que conta sempre com o apoio da Prefeitura Municipal, com convenio e logística, com os mais de R$ 250.000,00 arrecadados no ano passado, foram feitos mais de 300 procedimentos em campanhas preventivas masculina de câncer de próstata e feminino de mama e colo uterino, lembrando que os casos confirmados são assistidos e entram em tratamento imediatamente após a confirmação, tendo toda a chance de cura diante de um diagnóstico precoce.

“A colaboração da população de Chupinguaia com doações, participação na compra para conversão destes produtos em dinheiro e ajuda na organização tem sido muito importante na sequência deste projeto”, lembrou o vereador que ressaltou ainda que através de pedidos feitos pela equipe do leilão e tem conseguido apoio de recursos públicos de emendas parlamentares que ajudam muito no custeio deste hospital em Cacoal.