O candidato a deputado federal Flori Cordeiro de Miranda Junior, o Delegado Flori (Podemos), foi o segundo a participar, na noite desta quarta-feira, 7 de uma série de sabatinas organizadas em parceria entre o site Extra de Rondônia e a Rede TV Vilhena, através do “Programa do Noel”.

Flori comentou a respeito do trabalho anticorrupção desenvolvido em Vilhena e outros municípios rondonienses, destacando a operação “Reciclagem”, que levou para a cadeia prefeitos e um ex-deputado estadual.

A sabatina – que contou com participação do advogado/jornalista Esteban Vera e o empresário Gilson de Souza – ocorreu, ao vivo, no “Programa do Noel”, que iniciou às 19h e encerrou às 21h, sendo retransmitida pela página do EXTRA e nas redes sociais Facebook e instagram.

Flori afirmou que mora em Vilhena por gostar do município. “Ida e volta pra cá, já estou quase dois anos em Vilhena, local onde não pretendo sair. Aliás: a Polícia Federal tem uma estrutura interna na qual o tempo de serviço e merecimento podem levar o servidor a qualquer lugar do Brasil. Estou em Rondônia porque quero ficar”, explica.

Ele agradeceu a receptividade a sua candidatura e afirma que, “a impressão que eu tenho é que as pessoas querem candidatos novos, locais, com ficha limpa, um futuro baseado em seriedade e instrução”.

Ele falou sobre projetos voltados saneamento básico, turismo, Saúde, segurança pública, infraestrutura e outros.

Conforme a programação, o próximo entrevistado será o candidato Jurandir Orando Café (PV), na noite desta sexta-feira, 9.

>>> REVEJA, ABAIXO, A SABATINA NA ÍNTEGRA:

