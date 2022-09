Com quase 60 dias de gestão interina, o atual secretário municipal de saúde, Kim Mansur Yano, em visita à redação do Extra de Rondônia, fez um breve balanço de suas ações à frente da pasta neste breve período em Vilhena.

Em resumo, ele falou que os maiores problemas enfrentados pela administração do prefeito Ronildo Macedo (Podemos) é relacionado aos atrasos e erros em projetos que emperram a entrega de obras em andamento, situações que estão sendo enfrentadas com prioridades.

Ele enumerou vários erros em projetos na reforma do Hospital Regional, questões de planejamento equivocadas, além de outros fatores que causaram os atrasos, que de certa forma causam impacto na qualidade da prestação de serviços à população. “Essas dificuldades estão sendo atacadas com muita organização e critério, e estamos fazendo a retomada da reforma da UBS do São José, a entrega da reforma do Hospital Regional e outras ações”, explica.

O secretário afirmou que os problemas se acumularam por motivos que não quis elencar, mas acabou revelando falhas graves na elaboração de projetos de reforma do HR, que estão sendo revisados.

A meta da atual secretaria é promover as melhorias necessárias para prestar um atendimento de qualidade, aproveitando que o sistema dispõe de funcionários qualificados e que não conta com problemas com escala de profissionais.

Kim comentou também que os repasses do governo para manutenção da UTI estão sendo feitos de forma regular, e que, neste quesito, “não há dificuldades”.

Pelo planejamento do secretário, a melhoria do sistema acontecerá de forma segura e paulatina, mas será constante e progressiva, atendendo a demanda do Município e região. “Estamos fazendo a nossa parte, e a próxima administração irá receber um sistema organizado e com os devidos encaminhamentos todos efetivados, em condições bem melhores daquelas que o recebemos”, garantiu.