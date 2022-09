A categoria está se mobilizando e estão programadas por todo o país com indicativo de paralisação a partir do dia 9 de setembro, caso não haja nenhuma decisão favorável aos trabalhadores de enfermagem faremos um ato em defesa do piso nacional da enfermagem, Lei 14.434 de 04 de agosto de 2022.

Sindicato dos servidores Público Municipal de Cabixi (SISMUC), convoca os funcionários públicos de Cabixi, para que se vistam com alguma peça de roupa preta, na data de amanhã, 09 de setembro, em demonstração de apoio aos servidores da enfermagem, que se manifestarão em seus locais de trabalho, mesmo os que estiverem fora de plantão e forem às ruas usem roupas pretas.

O dia 9 foi escolhido para a mobilização por ser a mesma data em que os ministros do STF darão início à votação virtual, que vai decidir se mantém ou não a liminar de Barroso. A votação termina no dia 16.

O presidente do SISMUC Adilson de Almeida Fagundes disse que esta atentos aos atos pelo Estado de Rondônia e pelo país. Estaremos sempre ao lado dos servidores. Como é algo em esfera nacional, esperamos as diretrizes das instâncias superiores, mas nunca deixando de apoiar em tudo que pudermos os servidores do Município de Cabixi.