O jovem advogado especialista em Direito Constitucional e Administrativo, Wiveslando Neiva mais uma vez foi mencionado entre os oito primeiros colocados em pesquisa de intenção de votos para deputado federal em Rondônia, em sondagem realizada pelo Instituto Phoenix.

Wiveslando Neiva foi citado por 4,2% dos 1.503 entrevistados, quando perguntados: Para deputado federal, em quem você vai votar? Com o percentual atingido, o filho do deputado estadual Ezequiel Neiva, que é candidato à reeleição, ficou em 6º lugar na sondagem do tipo estimulada quantitativa. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.

A sondagem foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 5595/2022. As entrevistas foram coletadas entre os dias 30/08 a 02/09 de 2022, com margem de erro de três pontos para mais ou para menos.

Wiveslando Neiva afirma que o resultado é estimulante. “Estamos percorrendo todo o Estado, apresentando as propostas que entendemos serem as melhores para o desenvolvimento de Rondônia”, destacou o candidato ao afirmar que, caso seja eleito, honrará a confiança a população.

Os percentuais referem-se Índice de Votos Definidos (IVD), onde não são levados em conta o voto dos Indecisos.