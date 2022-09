O candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC), o “Evandro da Agricultura”, esteve em Ji-Paraná nesta sexta-feira, 9, ocasião em que percorreu o comércio da cidade, além de visitar a feira do produtor e ter encontro com dirigentes da representação local da Federação de Produtores.

As visitas se mostraram bastantes frutíferas, uma vez que foi possível ao candidato não apenas apresentar suas propostas, mas também foi o momento de ouvir quais são as reivindicações e expectativas dos ji-paranaenses com relação à bancada federal.

“Este momento de campanha é fundamental não só para levarmos as nossas mensagens, mas também para saber o que é que a população, em seus mais distintos segmentos, quer da classe política, em particular dos que estarão na esfera federal”, disse Padovani sobre este trabalho de interação como o eleitorado.

No sentido de sua argumentação ele esteve na Federação de Produtores no final da manhã, onde lhe foi entregue um manifesto dos integrantes da entidade, através do qual eles apresentam suas sugestões e encaminhamento de demandas para que Padovani possa avaliar e incluir em seu planejamento de ações para o mandato.