Ao se reunir com esportistas do futebol feminino e masculino em uma reunião realizada no Residencial Park dos Buritis na noite dessa terça-feira (6), véspera de feriado, e prestigiar o Amistoso Preliminar Feminino da Copa da Amizade na Linha 208 no dia 7 de Setembro, a candidata a deputada estadual Glaucione (MDB) reafirmou compromisso de continuar apoiando o esporte em Cacoal, nos municípios da região do Vale do Guaporé, e em todo o estado de Rondônia.

“Como deputada, prefeita e vereadora sempre apoiei os esportistas em várias modalidades. Sendo eleita, vocês poderão voltar a contar com meu apoio e incentivo não só no futebol, mas em várias outras modalidades”, assegurou a candidata.

Entre os trabalhos de destaque realizados por Glaucione como prefeita de Cacoal em favor do esporte, ela cita: a reestruturação time do União Cacoalense, recuperação do Estádio Municipal Aglair Tognelli; a construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no Parque Fortaleza; Limpeza e nivelamento do campo de futebol do Residencial Paineiras; os serviços de terraplanagem, limpeza, manutenção da iluminação, pintura, construção de meio fios, acabamento das escadas e plantio de grama feitos na Praça dos Esportes e Cultura Rogério Gonçalves do bairro Vista Alegre; as reformas, serviços de limpeza, iluminação, e manutenção do Ginásio Ronaldo Aragão e da Vila Olímpica; e as melhorias na infraestrutura dos núcleos esportivos do município para receber competições esportivas como Jogos Escolares de Rondônia (JOER) e dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR).

Nos mandatos como deputada, ela lembra que destinou emendas para várias ações em favor do esporte, a exemplo da construção de um barracão para a Associação Esportiva Clube Águia Branca da Linha 107 Setor Bom Sucesso em Seringueiras; do Alambrado e iluminação do campo do bairro Cidade Alta de Espigão do Oeste; e para realização de Campeonatos de Karatê, Judô, Futebol masculino e feminino nas áreas urbana e rural; entre outros incentivos.

“O esporte sempre esteve na nossa pauta, por isso temos muito trabalho realizado em favor dos esportistas. Temos um carinho especial por todos eles e se tivermos uma nova oportunidade, eles sabem que podem contar conosco”, reforça.