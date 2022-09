Um homem identificado pelas iniciais R.E.R.P., procurou uma base da Polícia Militar (PM) para registrar que havia sido agredido por varias pessoas quando soltava pipa na pista de Kart, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou a polícia que soltava pipa na pista de kart, quando cortou a linha da pipa de um garoto.

Com isso, o menino ficou furioso e chamou seus parentes, chegando no local a mãe do garoto e quatro homens em um carro Fiat Siena de cor branca, um deles portava uma arma de fogo dizendo que iria matá-lo, em seguida chegou mais um carro, e desceram mais pessoas e agrediram o rapaz com socos e chutes.

Após a sessão de espancamento, os agressores fugiram, mas a vítima conseguiu anotar a placa do carro Siena e passou para a polícia que pediu apoio a outras guarnições e passaram a fazer buscas, localizando o veículo quando entrava na garagem de uma casa na Rua 805, no bairro Alto Alegre.

Os suspeitos, incluindo a mulher foram detidos e reconhecidos pela vítima.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.