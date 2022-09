Sem desfile organizado pela Prefeitura de Vilhena, os vilhenenses se organizaram em uma grande carreata verde e amarela pelas ruas e avenidas da cidade em comemoração ao Bicentenário da Independência nesta quarta-feira, 7 de setembro.

Luizinho Goebel, candidato a deputado estadual pelo Partido Social Cristão, acompanhou a manifestação pacífica e repleta de famílias comemorando a importante data para o país, enfatizando que Vilhena precisa conquistar sua independência política.

“Comemorar a Independência é reafirmar nosso amor pelo Brasil e pelos valores da liberdade e democracia. Rondônia é fruto desta luta, pois desde os anos 1700 tivemos batalhas e disputas por nosso território aqui, que culminaram com a construção do Real Forte Príncipe da Beira em 1776. Como bem diz nosso hino, somos sentinelas avançadas e destemidos pioneiros”, relembra Luizinho.

A carreata reuniu motos, carros, caminhões, máquinas agrícolas e bandeiras em hastes e até mesmo em um guindaste. Luizinho aproveitou para conversar com diversos apoiadores e motoristas. Junto deles enfatizou a necessidade de Vilhena conquistar sua independência política.

“Há muitos anos somos dependentes de políticos de fora, que vão ajudar mais suas cidades de origem do que Vilhena. Para termos nossa independência política em Vilhena precisamos eleger deputado estadual, federal e senador daqui, bem como um governador alinhado com eles, para que os projetos sejam abundantes para nossa região. As opções com mais chances de chegar lá são o Jaime Bagattoli, o Padovani da Agricultura, o governador Coronel Marcos Rocha e também me coloco à disposição para deputado estadual. Bem alinhados entre si, esse grupo vai transformar o Cone Sul!”, completa.