O esporte transforma vidas, além de ser uma poderosa ferramenta pedagógica para auxiliar no processo de formação e socialização.

Com base neste pensamento surgiu o Projeto Social Hope, que funciona através de uma escolinha de futebol na cidade de Buritis (RO).

A iniciativa de implantar o Projeto Hope partiu do ex-jogador de futebol profissional Freitas Júnior, que atualmente é soldado do quadro operacional da Polícia Militar de Rondônia, porém sem nenhum tipo de vínculo com a corporação, somente por iniciativa própria.

A ação não tem fins lucrativos e visa atender o público infantil e juvenil com o trabalho das categorias de base do futebol de campo e também no futsal, tanto masculino quanto feminino, nas categorias sub-10, sub-13, sub-15 e o time principal (16 anos em diante), que participa de competições amadoras no município.

Criado no dia 21 de fevereiro de 2022, o projeto está na fase inicial e de estruturação, já que não possui patrocinadores, nem do poder público e nem de iniciativa privada. A aquisição dos materiais necessários é feita com recursos próprios do idealizador e também com doações voluntárias de simpatizantes da ideia.

Segundo o autor, o nome escolhido significa “esperança” em inglês e que existem cinco pilares que definem o Norte a ser seguido, que são: formar cidadãos de bem, educação e respeito, prevenção de crimes, zelo com a saúde, entretenimento e lazer, educação e respeito.

“A Hope surgiu através de uma ideia de dar ao público-alvo um ambiente sadio e propício à prática de atividades esportivas, especificamente o futebol. O objetivo não é formar jogadores profissionais, mas proporcionar aos atletas uma iniciação esportiva e também a chance de serem incluídos no meio desportivo”.

O policial finaliza enfatizando que a ideologia abrange não somente o esporte, mas também palestras educativas com objetivo abordar assuntos relevantes aos atletas.

“Outro ponto importante do projeto é a abordagem de assuntos transversais e relevantes para a formação social dos atletas. Temas como drogas, violência, cidadania, meio ambiente, trânsito, entre outros, fazem parte de um cronograma para que possamos dar a esse pessoal um bom direcionamento e transmitir valores cruciais para o bem da comunidade”.