Acompanhado por apoiadores, o candidato ao Senado por Rondônia, Jaime Bagattoli (PL), visitou a zona Leste de Porto Velho nesta semana. Na ocasião, o candidato conversou com moradores e comerciantes para entender as demandas da região.

“Esta é a zona mais populosa da capital do Estado, conhecida pelo forte comércio e onde há muitos desafios de infraestrutura, conforme a população aumenta”, lembrou o empresário.

A região é conhecida por ser uma das fronteiras populacionais de Porto Velho, concentrando demandas ligadas ao saneamento básico, pavimentação e reconhecimento da posse de imóveis.

“Conversando com moradores e comerciantes pude entender que há muito o que fazer por essa parte da capital. Alguns problemas podem ser solucionados com investimentos, emendas e recursos com destinação específica”, afirmou.

A visita fez o candidato reforçar a defesa do municipalismo e um diálogo mais estreito com os municípios para entender as necessidades.

“A política se faz com muita conversa e ações com essa, com pé no chão e olho a olho com a população para entender as necessidades e solucioná-las”, finalizou.