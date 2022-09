O empresário Paulo Sérgio Rodrigues da Silva, o popular Paulinho da Argamazon, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que anunciou a data da convenção do seu partido político, o Republicanos, e refirmou sua intenção de participar ativamente da eleição suplementar, prevista para 30 de outubro, em Vilhena (leia mais AQUI).

Inicialmente, ele disse que a convenção de sua sigla partidária ocorrerá na quinta-feira, 15 de setembro, um dia antes do prazo final para os atos.

Depois, analisou o momento que o município atravessa. “A possibilidade de trabalhar para que Vilhena retome o crescimento novamente. O município parou no tempo, se compararmos com outras pujantes cidades de Rondônia. Vilhena está ficando para trás. Todas estão crescendo, com investimentos. São seis prefeitos em sete anos. Isso atrasou o município, o que dá a entender que os gestores não tiveram comprometimento com a população e sim com seus grupos políticos. Temos como exemplo o setor de saúde pública. Nosso hospital não está atendendo mais casos graves. Quem precisa de Saúde, precisa para hoje e não para amanhã. É possível proporcionar uma Saúde com melhor qualidade para o nosso cidadão vilhenense. Entrei na política para tentar mudar essa situação”, justifica.

Para isso, ele destaca a importância da nomeação de secretários municipais com formação técnica. “A visão administrativa deve ser de forma ampla e o secretariado tem que ter esse perfil. Podem ser servidores efetivos ou comissionados, mas com esse perfil”, avalia.

Paulinho informou que existem conversas com outros partidos políticos na formação de um grupo, mas, por enquanto, não revelou nomes.