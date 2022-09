A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Vilhena recebeu ontem (08), o material pedagógico do Projeto Robótica Educacional para atender os alunos do Ensino Fundamental I (5º anos) de toda a rede municipal de educação.

O recurso para a aquisição do material do Projeto Robótica é de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva, no valor de R$ 747 mil, com a contrapartida de mais e R$ 83 mil da Prefeitura, totalizando o investimento superior a R$ 830 mil.

Os kits do Robótica são compostos por diversas peças, sensores e motores. Eles garantem ao aluno a oportunidade de desenvolver sua criatividade com a montagem de seu próprio projeto. De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, na aquisição do material ficou garantida a capacitação aos professores e técnicos na metodologia a ser utilizada quanto a utilização pedagógica dos materiais em sala de aula, através de curso de formação de 56 horas, que será ministrado por formadores especialistas na área da Robótica.

A expectativa, conforme o deputado Ezequiel Neiva, é que o Projeto Robótica colabore com o alcance das metas do Plano Municipal de Educação (PME), tendo em vista o enfoque na ampliação das ações educacionais, oferecendo melhores condições para a educação dos nossos escolares e formação aos professores, tendo a Robótica como ferramenta de ensino/recurso para fomentar a aprendizagem dos conteúdos curriculares, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação pelos nossos estudantes.