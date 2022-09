A candidata ao Senado Rosangela Lázaro de Oliveira (AGIR) apresentou ao Extra de Rondônia alguns dos eixos de seu projeto de ação no mandato, caso obtenha sucesso nas eleições deste ano.

Assumidamente conservadora e fiel aos temas defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, ela investe em mudanças no Poder Judiciário, apresentando como proposta a atualização da Constituição Federal, visando combater o que classifica como “ativismo judicial, contra autoridades do Judiciário que viola dispositivos de leis”, além de criar medidas que “que penalizem Juiz, Desembargador, Ministro, que deixarem de observar os ditames das leis com invasão de competência de outros poderes”. Ainda neste mesmo quesito, ela também quer impor normas permitindo que “afastar do mandato a autoridade do judiciário, quem praticar política partidária”

A candidata também tem como meta interceder junto ao governo federal na construção de hospitais federais no Estado de Rondônia, quer intensificar a criação de escolas cívico-militares nas cidades rondonienses, e criar mecanismos que permitam a melhoria dos salários na Segurança Pública, além de conceder aos servidores deste setor assistência médica adequada às consequências deste tipo de trabalho.

Finalizando, ela pretende também intervir na questão do meio ambiente, propondo a extinção do Instituto Chico Mendes de Biodiversidades (ICMBIO), para que sejam de exclusividade do IBAMA as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.