Grande reunião realizada no bairro Minas Gerais, em Colorado do Oeste, confirmou a ascensão de Ezequiel Neiva para deputado estadual e Wiveslando Neiva para deputado federal.

O encontro contou com a presença do candidato a vice-governador, Sérgio Gonçalves, representando o candidato a governador, Coronel Marcos Rocha. A reunião foi realizada na esquina do comercial do Tião Almeida, uma das principais lideranças do bairro.

A força política dos candidatos também pode ser mostrada com a presença, além da presença do candidato a vice-governador, do prefeito da cidade, Professor Ribamar; dos vereadores Thiago Vieira e Carlinhos; dos ex-prefeitos Anedino e Josemar Beato; dos ex-vereadores Jedeon, Evandro da Farmácia, Natálio e Mario Leite, que também já foi candidato a prefeito de Colorado. Junto com eles importantes comerciantes responsáveis pela geração de empregos e renda na cidade se fizerem presentes para declarar apoio a Ezequiel Neiva 44789 e Wiveslando Neiva 4455.

“Essa reunião mostrou o quanto a população em geral e grande parte da classe política de Colorado do Oeste está satisfeita com o trabalho que realizamos no município. Reunimos, prefeito, ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores, todos com um único objetivo. Foram cerca de R$ 10 milhões viabilizados para a cidade”, afirmou Ezequiel Neiva.

Wiveslando Neiva, advogado especialista em Direito Constitucional e Administrativo, destacou a importância para o Cone Sul ter um deputado federal que é da região. “Estamos há 10 anos sem um deputado federal. Se meu pai (Ezequiel Neiva) trouxe R$ 10 milhões em menos de quatro anos, imagina quantos benefícios Colorado do Oeste poderia ter recebido se tivesse um deputado federal alinhado com esse trabalho de melhoria da infraestrutura dos municípios”, afirmou Wiveslando Neiva ao acrescentar que o bairro Minas Gerais, por exemplo, poderia estar asfaltado.

O candidato a vice-governador, Sérgio Gonçalves, ressaltou o trabalho do governador Marcos Rocha em prol dos 52 municípios. Disse que, se hoje as cidades e distritos recebem tantos recursos é porque tem um governador municipalista, que mantém parceria com todos os deputados, para que os investimentos possam chegar à população. Outro ponto destacado por Sérgio Gonçalves foi sobre a política de incentivos que o governador Marcos Rocha implantou para a instalação e manutenção de empresas em Rondônia, fomentando a geração de empregos e renda no Estado.