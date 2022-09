Mantendo o ritmo crescente, a campanha a deputado estadual de Everaldo Fogaça (Republicanos) tem captado adesões e apoios vindos de todos os bairros da capital, além de muitas cidades do interior.

Por isso, o candidato se desdobra para atender sua intensa agenda, recebendo inúmeras visitas em seu comitê, além de realizar visitas por toda Porto Velho e participando de reuniões agendadas por apoiadores.

Na sexta-feira 10 não foi diferente, e além da interação mais individualizada, Fogaça esteve em quatro grandes reuniões.

A primeira delas foi realizada com coordenadores da campanha, que atuam nos bairros da cidade, ocasião em que ele esteve reforçando suas propostas, além de passar orientações e detalhar seu projeto de ação para cerca de 500 pessoas.

Depois, ele esteve em encontros ampliados nos bairros São Francisco, Cohab e Jardim Santana, ocasião em que reiterou seus compromissos com as comunidades, destacando também que seu mandato terá entre as prioridades a luta por instalações de muitas creches, tanto na capital quanto no interior, assim como promover ações para o fortalecimento do esporte e da cultura rondonienses.