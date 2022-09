O candidato a deputado federal Jurandir Orando Caffe (PV) foi o terceiro a participar, na noite desta sexta-feira, 9, de uma série de sabatinas organizadas em parceria entre o site Extra de Rondônia e a Rede TV Vilhena, através do “Programa do Noel”.

Orando Caffe, como é conhecido, entre vários assuntos, analisou o “despejo” de pacientes de municípios do Cone Sul e Norte do Mato Grosso no Hospital Regional de Vilhena.

“Para resolver o setor, nós temos que resolver, primeiro, a inclusão social. É um conjunto de situações. Os outros municípios devem pensar nessa situação. É tão fácil os municípios, fazerem turismo de doente: arrumam uma ambulância e mandam para Vilhena. Essas situações devem ser resolvidas por lá”, observa.

Ele também teceu críticas ao procedimento adotado para exames na Central de Agendamento. “Em Vilhena, o local virou uma Central de Homicídio e de Óbito: você vai lá, agenda seu exame e depois de cinco anos, vão ligar pra você para fazer aquele exame”, desabafou.

Ele analisou as obras voltadas a saneamento básico. “O político não gosta de investir em saneamento básico porque não aparece, não rende votos. Essa situação é no país”, disse.

A sabatina – que contou com participação do advogado Castro Lima e os jornalistas Carlos Franco e Fernando “Furão” – ocorreu, ao vivo, no “Programa do Noel”, que iniciou às 19h e encerrou às 21h, sendo retransmitida pela página do EXTRA e nas redes sociais Facebook e instagram.

Conforme o cronograma, a sabatina inicia na próxima semana com Evandro Padovani (segunda-feira, 12), seguido de Rafael Maziero (quarta-feira, 14) e Rosani Donadon (sexta-feira, 16).

>>> REVEJA, ABAIXO, A SABATINA NA ÍNTEGRA:

