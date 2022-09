Um homem foi detido na tarde deste sábado, 10, por policiais militares após ter agredido a companheira com uma cabeçada no rosto, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, após agredir a mulher que sofreu possível fratura no nariz, populares que estavam no local e assistiram a cena seguraram o suspeito até a chegada da polícia.

Informações ainda dava conta que a mulher não queria denunciar o companheiro.

Contudo, mesmo assim ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

