A deputada federal Sílvia Cristina (PL), que está em campanha para reeleição, esteve esta semana em Vilhena, ocasião em que visitou a redação do Extra de Rondônia.

Falando sobre a campanha, ela se disse satisfeita pela acolhida da população do Estado na caminhada em busca de permanecer na Câmara Federal, avaliando ser fruto da forma como conduziu seu mandato, com grandes conquistas para a população de Rondônia.

Entre os feitos, ela destaca o Hospital de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná e o Centro de Reabilitação de Porto Velho, iniciativas que lhe garantem adesão. “Eu tenho a gratidão de chegar às pessoas e afirmar que fui a primeira deputada a trazer benefícios concretos e deste porte em apenas um mandato, com um hospital que salva vidas e outro que devolve a dignidade às pessoas acometidas por doenças graves ou mutilações”, afirma.

Falando em realizações para o Cone Sul, ela afirmou ter projeção de entregar um centro de prevenção, dependendo apenas de a prefeitura da cidade destravar a burocracia, posto já ter os recursos para instalar e equipar esta unidade. “Saúde se melhora com descentralização, e nosso mandato aposta neste tipo de ação”, garante.

O foco em atuar com prioridade pela saúde ao longo do mandato, setor para o qual ela direcionou mais de 100 milhões de reais em emendas, surgiu de uma questão que a atingiu pessoalmente no passado, quando precisou se submeter a um tratamento contra o câncer e enfrentou dificuldades dada a precariedade do tratamento que era ofertado em Rondônia.

Para o próximo mandato, ela pretende manter essa baliza de ação, além de atuar na área social e priorizar parcerias com o chamado “terceiro setor”, que compreende entidades e organizações da sociedade que atuam em causas específicas.

“Meu compromisso é manter as bandeiras que levantamos no mandato atual, mas buscar potencializar as ações, buscando trazer mais qualidade de vida e progresso para o Estado”, finalizou.