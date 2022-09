Um homem tentou matar a ex-mulher de 24 anos, em Vilhena, por não aceitar o fim do relacionamento entre eles.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que estava fechando seu comércio quando o ex-marido começou discutir com ela por motivos de ciúmes, e em dado momento quando a vítima disse que iria sair do quarto para evitar a discussão, foi agredida com um tapa, no qual motivou agressões recíprocas entre eles.

Sendo que por ser mais forte que ela, ele tentou sufocá-la, mas ela conseguiu se desvencilhar e trancou a porta do quarto.

Porém, ele foi até a cozinha pegou uma faca e arrombou a porta e tentou golpeá-la, contudo, ela novamente conseguiu se livrar do agressor e gritou para o enteado que estava dormindo ajudá-la.

Todavia, o ex-marido saiu do local e após algum tempo retornou, disse para o filho que iria se matar porque ele a madrasta não o amavam e enfiou a faca na parte inferior do maxilar, sendo socorrido pelo filho que estancou o sangue e chamou o Corpo de Bombeiros que socorreu o homem a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou sob cuidados médicos.

Ainda segundo a ex-esposa, o agressor fez há algum tempo tratamento para depressão e as discussões entre eles eram frequentes.