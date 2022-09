A 48 horas do segundo turno da eleição de 2018, o falecido Ibope, ressuscitado com o nome de Ipec, divulgou uma pesquisa “definitiva” sobre a eleição, afirmando que Jair Bolsonaro atingiria 36 por cento dos votos, depois de ter divulgado, durante toda a campanha, que Haddad venceria no primeiro e no segundo turnos. Errou tudo.

Bolsonaro ganhou com 10 pontos percentuais a mais do que apontava a “pesquisa científica” do então mais importante instituto do país. Em meados de agosto, a XP/IPESPE garantiu a vitória de Haddad com pelo menos 10 pontos sobre Bolsonaro. O agora famosíssimo Instituto Datafolha, depois de ter garantido que Bolsonaro não chegaria ao segundo turno e, depois que ele chegou, afirmou que ele perderia para qualquer um dos outros postulantes, mudou tudo na última hora.

Às vésperas da eleição, afirmou e garantiu que, depois de ouvidos 19 mil eleitores (a média das pesquisas é entre 2 mil e 2.500 entrevistados), não havia erro: Bolsonaro faria 36 pontos. Exatos 10 pontos a menos que Presidente eleito teve nas urnas. É sempre bom lembrar que foi o famigerado Datafolha que, três dias antes da eleição e 2018, “deu” a eleição ao Senado para Dilma Rousseff, em Minas Gerais.

Na vida real, quando as urnas abriram, ela foi a quarta colocada. Para o Datafolha, aliás, Dilma é senadora por Minas e Fernando Haddad, o presidente da República, embora no penúltimo dia antes da eleição tenha tentado mudar seus números. Os institutos de pesquisa erraram feio também na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre, em 2020. A 36 horas da eleição, “elegeram” a comunista Manuela D´Ávila, que teria uma média de 10 pontos a mais que seu concorrente.

Esqueceram-se de combinar com a população, que escolheu Sebastião Melo, ele sim com 10 pontos a mais que sua adversária. Um erro de “apenas” 20 por cento. O respeitado jornalista Cláudio Humberto publicou, no final de agosto passado, sobre quatro anos atrás: “Todas as 97 pesquisas sobre do primeiro turno da eleição de 2018 erraram o resultado. Alegaram retrato do momento, claro”!

Nesta pré-eleição, tudo se repete. A imensa maioria dos institutos já elegeu Lula, alguns já o colocavam na Presidência no primeiro turno. Como o faziam em 18 com Haddad. Na eleição passada, lembremo-nos, Bolsonaro não tinha chance no primeiro turno, mas, se por milagre lá chegasse, perderia para qualquer um, incluindo-se até Marina Silva e o hoje esquerdista apaixonado Geraldo Alkmin, aquele que dizia que Lula quer voltar à cena do crime.

Depois das multidões nas ruas, no 7 de setembro, já surgem, aqui e ali, alguns números em que se coloca os dos candidato bem mais próximos. Nenhum deles, há algumas semanas, fala novamente em vitória do candidato petista já no 2 de outubro. Claro que, caso haja de novo os erros gritantes, como ocorreram em 2018, a malandragem ensina que deve se preparar a tradicional e sacana explicação: os números fajutos, se os houver novamente, serão tratados apenas como “retratos do momento”. Lamentável!

MAIS UM DEBATE ENTRE OS CONCORRENTES AO GOVERNO, NA REDE TV! TEVE BONS EMBATES, MAS MUITO POUCO DE NOVO

Um ou outro momento mais tenso, pouca novidade, uma ou outra denúncia, ataques, dentro do esperado, contra o atual governador, candidato à reeleição, que, aliás, também respondeu à altura. Mais um debate entre os candidatos ao Palácio Rio Madeira/CPA, desta feita na Rede TV! Rondônia, trouxe poucas coisas novas. No geral, Rocha recebeu ataques principalmente de Marcos Rogério e de Léo Moraes, mas também dos demais concorrentes. Saiu-se bem em praticamente todas as respostas. Os confrontos diretos entre os candidatos foram os melhores momentos do evento, principalmente os que colocaram frente a frente os dois Marcos, o atual governador e aquele que tem se postado como seu principal oponente, o senador Marcos Rogério. Daniel Pereira também teve bons momentos. Especialista na palavra, discurso vigoroso e sempre forte, ele igualmente teve boa participação. Os dois representantes dos partidos que só por um milagre daqueles gigantescos, teriam alguma chance na eleição, foi proporcionalmente ao que representam, também tiveram participação correta. Pimenta tem criticado o grande número de policiais atendendo órgãos públicos, ao invés de estarem nas ruas e o Comendador Val Queiroz teve um ou outro momento de boas tiradas, mas pouco mais do que isso. Obviamente que depois do debate, cada um dos principais candidatos anunciou, pelas redes sociais, que tinha sido o vencedor. O debate da Rede TV! Foi bem organizado, funcionou corretamente e destacou, ainda, a atuação do apresentador Domingues Júnior, jornalista experiente que, aliás, comandou debates também em sua antiga emissora, a SICTV/Rondônia.

OS SEIS CANDIDATOS AO GOVERNO ENFRENTAM A SABATINA DOS DINOSSAUROS DO RÁDIO, A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA

Os seis candidatos ao governo do Estado vão entrar no túnel do tempo, ao menos de forma simbólica, para enfrentar os Dinossauros. A partir desta segunda-feira, eles serão entrevistados e sabatinados no programa de maior audiência do rádio rondoniense, o Papo de Redação, por experientes jornalistas e formadores de opinião que, já há 12 anos, de segunda a sexta na Parecis FM e aos sábados na SICTV/Rondônia, dominam a mídia do nosso Estado. Everton Leoni, Beni Andrade, Professor Jorge Peixoto e Sérgio Pires, os Dinossauros, começam a série com todos os postulantes ao palácio Rio Madeira/CPA ouvindo o Comendador Valcleir Queiroz, do partido Agir, nesta segunda-feira, dia 12 de setembro. Na terça-feira, dia 13, será a vez de Daniel Pereira. Na quarta, dia 14, o entrevistado será o governador Marcos Rocha. No dia seguinte, Pimenta de Rondônia. Na sexta não haverá entrevista, já que a agenda era do ex-governador e ex-senador Ivo Cassol, mas como ele está fora da disputa, os últimos dois candidatos serão ouvidos na emissora na segunda-feira, dia 19 (Léo Moraes) e na terça, dia 20 (Marcos Rogério). As sabatinas terá duração de 60 minutos, entre 13 e 14 horas. Nesta reta final da campanha, certamente as sabatinas com os candidatos serão muito úteis para que os eleitores tomem suas decisões para 2 de outubro.

CONFÚCIO CRITICA SITUAÇÃO DO BANCO DO POVO E DIZ QUE INSTITUIÇÃO “ESTREBUCHA NA AGONIA”

O senador e ex-governador Confúcio Moura está entrando na campanha eleitoral. Não diretamente. Não pedindo votos para este ou aquele candidato, ao menos até agora, mas sim de forma indireta. E, é claro, como oposição ao atual governo, mesmo que não num confronto aberto, mas usando seu estilo de escrever e fazer discursos rebuscados. Nesta semana, Confúcio criticou o que chamou de “abandono das políticas de solidariedade”, se dirigindo principalmente às dificuldades que, segundo ele, estão se do enfrentados pelo Banco do Povo, que faz financiamentos a micro e pequenos empreendedores. O ex-governador destacou que está cobrando de todos os candidatos ao Governo, para que voltem a valorizar o Banco do Povo, que, segundo ele (e aí é que vai a crítica sub-reptícia ao atual governo) “até o primeiro semestre de 2022, estrebuchava na agonia, sobrevivendo apenas do fiel pagamento dos beneficiários que dele obtiveram recursos e costumam pagar estatutariamente suas contas”. Afirmou ainda que “se o próximo governo quiser reativá-lo de verdade, conte comigo, porque o Banco do Povo é um injustiçado, embora tivesse em minha administração, o mais alto sentido social de distribuição de microcréditos em Rondônia”, afirmou, obviamente puxando a sardinha para seu assado. Em relação às candidaturas, até agora, o atual senador não abriu seu voto e nem deixou claro seu apoio.

A TRÊS SEMANAS DA ELEIÇÃO, POUCAS NOVIDADES NAS CAMPANHAS DOS CONCORRENTES AO GOVERNO

Faltando exatos 22 dias, a partir deste domingo, para a eleição de 2 de outubro que, ao que tudo indica, será a de primeiro turno da disputa pelo Governo, os candidatos continuam a corrida atrás do eleitor, falando sobre suas propostas e utilizando, da melhor forma que podem, o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, mas, também com força, as redes sociais, mídia que deu um salto na preferência dos políticos, desde a última eleição presidencial. Marcos Rocha mantém sua tática de valorizar o que foi feito em seu governo e o crescimento do Estado neste período. Tem um programa eleitoral bem produzido e ele próprio anda muito otimista. Marcos Rogério tem feito críticas ao atual governo, principalmente na área da saúde e também anunciou que, se eleito, criará a Secretaria Metropolitana, apenas para tratar das questões da Capital. Léo Moraes começou um programa mais agressivo, com acusações ao atual governo, buscando aumentar seu espaço entre os eleitores de oposição. Daniel Pereira tem falado pouco como candidato da esquerda, embora destaque sempre o pedido de votos para o ex-presidente Lula. Apresentou, entre outras propostas, uma para o uso da energia solar para o Estado. Os dois nomes de partidos sem representação maior, Pimenta de Rondônia e Comendador Queiroz, têm feito reuniões e usado a mídia para divulgar suas ideias.

DECISÃO UNÂNIME DOS DESEMBARGADORES DO TRE TIRA ACIR DO PLEITO, MAS SENADOR RECORREU AO STF

Novamente, um político rondoniense depende da decisão dos ministros do STF, para conseguir disputar a eleição. O senador Acir Gurgacz continua lutando, mas, ao menos até agora, não tem conseguido respaldo da Justiça Eleitoral para manter sua candidatura à reeleição. Ao contrário do ex-governador e ex-senador Ivo Cassol, que enfrentou situação muito parecida e que não conseguiu o aval do STF para concorrer, desistindo da corrida ao Governo, Acir avisa que vai manter sua luta para ter o direito de disputar a eleição deste ano, até o último dos recursos. No TRE ele não conseguiu nenhuma vitória, até agora. Primeiro, foi impedido de usar recursos do Fundo Eleitoral e o horário eleitoral gratuito, causando à sua pretensão de concorrer em igualdade com os outros candidatos, é claro, grande prejuízo. Na sexta-feira, por unanimidade, os desembargadores do tribunal eleitoral negaram o registro da candidatura de Gurgacz. Os advogados do senador, cuja cadeira está em disputa, já recorreram da decisão. Entre os postulantes ao Senado, Acir Gurgacz, atual membro da Casa, é um dos nomes mais fortes. Representante de Ji- Paraná, que já elegeu vários políticos de peso no Estado, como Marcos Rogério, o ex-governador José Bianco; o ex-deputado Jesualdo Pires, entre dezenas de outros, Acir tem condições reais de retornar à cadeira que ocupa há oito anos. Contudo, ao menos até agora, todas as decisões da Justiça tem sido um empecilho praticamente intransponível para ele. Acir não desiste, mesmo sabendo que suas chances são pequenas.

FIERO RELEMBRA APOIO ÀS OBRAS DA BR 319 E AS CONSIDERA FUNDAMENTAIS PARA A REGIÃO E PARA A INTEGRAÇÃO DO AMAZONAS COM O BRASIL

Há muitos anos, a Federação das Indústrias de Rondônia, a FIERO, tem apoiado a luta pelo reasfaltamento da BR 319, que liga Porto Velho a Manaus. A retomada das obras na BR-319 é uma bandeira antiga, sempre defendida pela FIERO. Em julho de 2020, por exemplo, a entidade assinou uma nota conjunta com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO) pela revitalização da rodovia. Fiero e OAB acreditam que a recuperação desta parte da rodovia contribui na ligação entre Rondônia e o Amazonas, proporcionando ainda, a integração produtiva do estado amazonense às demais regiões do Brasil. No conteúdo da carta, FIERO e OAB se solidarizam com o Manifesto de Humaitá-AM em defesa da BR-319, firmando publicamente em sessão solene ocorrida na Câmara Municipal de Humaitá-AM, em 29 de setembro de 2019. O presidente da FIERO, Marcelo Thomé, considerou como de grande importância a participação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) na retomada da obra e destacou a fala do presidente do órgão ambiental, Juliano Valente, sobre a importância de o projeto estar regulamentado, de acordo com as condições exigidas para a preservação do Meio Ambiente, pois uma licença de operação segue alguns critérios para ser concedida, e o responsável, como bem disse Valente, precisa comprovar que seu empreendimento ou sua obra estão em conformidade com a legislação vigente. Para Thomé, a conclusão desta obra chamará atenção para novas perspectivas de investimento, fortalecendo a sustentabilidade, competitividade, a liberdade de empreender, o bem-estar social e, ainda, atenderá ao direito constitucional de ir e vir, além das necessidades básicas da população, como saúde e educação, garantindo melhoria na qualidade de vida daqueles que vivem no entorno da rodovia.

MAIS UMA VEZ DEFLAÇÃO, COM A ECONOMIA CRESCENDO E O CUSTO DE VIDA COMEÇANDO A BAIXAR. O BRASIL AVANÇA!

Claro que a chamada grande mídia tenta minimizar ao máximo o que está acontecendo com a queda dos preços no país e com os índices de deflação, ou seja, inflação negativa, pelo segundo mês consecutivo. Ficou em menos 0,68 em julho e menos 0,35 em agosto. Com isso, a inflação dos últimos 12 meses, que estava em 12,5 por cento em abril, caiu para um dígito, pouco mais de 8 por cento até agora. Oposicionistas, ignorando a realidade e criando sua própria versão dos fatos, os economistas que não querem reconhecer que as medidas do atual governo ajudaram, sim, a diminuir a inflação, fazem questão de sempre colocar um “mas”, quanto analisam o tema. Mas contra números não há argumentos, seja qual for a tentativa de mudá-los. A partir da diminuição nos preços da gasolina (que em Porto Velho já é vendido a até 4,70 reais o litro) e de várias outras iniciativas, os preços ao consumidor começam a cair, incluindo-se aí alguns alimentos. Nos supermercados, a carne, que está com preços abusivos, já é encontrada, em alguns casos, com até 5 reais a menos do que custava em junho. Claro que há ainda muitos outros desafios pela frente, principalmente em relação ao preço do óleo diesel, que continua muito alto e é vital para o transporte de mercadorias e nos seus preços, mas não se pode negar que há sim avanços concretos na economia brasileira. Até porque ela melhora acentuadamente, inclusive com a criação de mais de 1 milhão e 600 mil novos empregos apenas neste ano.

PERGUNTINHA

