O candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC), o “Padovani da Agricultura”, mostrou preocupação com o que aconteceu recentemente no Mato Grosso, que inclusive provocou reação de organizações do setor produtivo, acerca da redução do período de plantio de soja naquele Estado sem que haja a menor fundamentação científica.

“É um absurdo, e quero somar aqui com os produtores do Mato Grosso, manifestando também o meu repúdio a esta decisão, que espero seja revertida pela Justiça do Estado vizinho. Por outro lado, é preciso que a classe dos produtores de Rondônia fique atenta para que ações desta natureza não sejam replicadas aqui”, declarou Padovani.

A decisão partiu do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, atendendo a pedido de liminar impetrado pelo Partido dos Trabalhadores, reduzindo o calendário da semeadura da soja, que a partir de agora deverá se encerrar em 31 de dezembro, e não em 3 de fevereiro, como estabelece a Portaria 607 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Segundo informações o pedido do PT não tem embasamento científico, sendo uma decisão tomada em cima de um pleito de partido político, que não possuiu know-how no setor para propor medidas como essa, que causam tremendo impacto na logística dos produtores.

“Não é aceitável concordar com medidas como essa, tomadas de cima para baixo sem que haja ao menos o debate e a oportunidade de se ouvir especialistas antes de se tomar decisões deste gênero. Por isso, torna-se ainda mais necessário fortalecer a bancada que representa o setor produtivo no Congresso Nacional, e desde agora me comprometo com nossos produtores de ser mais deputado atuante no sentido de enfrentar esse tipo de iniciativa e defender os interesses legítimos do agronegócio e da agricultura familiar no Congresso Nacional”, comprometeu-se Padovani.