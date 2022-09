Apoio à regularização fundiária, segurança pública e mineração. Essas foram algumas das pautas destacadas pelo candidato ao Senado, Jaime Bagattoli (PL), em uma série de entrevistas aos veículos de comunicação do Grupo Rede Amazônica, nesta sexta-feira (9).

Ao jornal “Bom Dia RO”, Jaime defendeu a regularização fundiária como importante meio de garantir a geração de emprego e renda no Estado.

“Só para se ter ideia da importância desse tema, os 20 maiores produtores de boi em Rondônia correm o risco de não poder mais atender aos frigoríficos do Estado por não terem reservas averbadas. Tudo isso pela falta de regularização fundiária”, afirmou.

Já ao portal de notícias G1 Rondônia, o candidato falou de segurança pública, lembrando o aumento de mortes violentas no Estado no primeiro semestre do ano. Entre as propostas, defendeu a ampliação do efetivo e mais investimento no campo.

“O policial precisa ter mais preparo e precisamos aumentar o efetivo nas ruas, além de criar um sistema de policiamento na zona rural para defender o homem do campo. Essa será uma pauta prioritária no destino de emendas e recursos em Brasília”, afirmou.

Por fim, o candidato também participou de uma entrevista na Rádio CBN Amazônia Porto Velho onde falou de propostas ligadas ao meio ambiente, transparência e extração de minério no Estado.