O candidato a deputado federal Salatiel Rodrigues (PL) não poupou críticas “ao sistema” e à “política velha” com relação a distribuição de verbas do Fundo Eleitoral para os candidatos.

E, avaliando os dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acerca da destinação das verbas do PL entre a nominata, é possível perceber o disparate: três candidatos abocanham quase R$ 5 milhões, outros recebem entre R$ 100 mil e R$ 200 mil, enquanto Salatiel, com toda sua experiência e histórico à frente da OCB, dispõe de apenas R$ 2 mil do chamado “fundão”.

Apesar disso, ele se mantém fiel à legenda e se considera o “único candidato a deputado federal do Cone Sul que é bolsonarista de verdade”, sendo os demais apenas oportunistas.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, Salatiel garante que não desanima de sua candidatura e, mesmo com as dificuldades, afirma que conta com uma forte base de apoio, e que tem plenas condições de ser eleito, “para contribuir com o desenvolvimento de nosso Estado e melhorar a vida das pessoas”.

Ele frisa que a experiência de mais de uma década no setor do cooperativismo lhe deu estofo e bagagem para exercer um mandato diferenciado e produtivo, e que fará de fato a diferença na bancada federal, “tanto para Rondônia quanto para o Brasil, apoiando as matérias do nosso presidente Bolsonaro”.

A respeito do Fundo Partidário, ele afirma que, se fosse deputado federal, teria trabalhado para “acabar com isso”, mas frisa que, com sua forma de fazer campanha sem contar com esses recursos, lhe dará ainda mais suporte para defender essa bandeira quando estiver eleito. “Vamos mostrar para essa velha política que é possível sim fazer campanha e alcançar nosso objetivo sem depender deste tipo de muleta”, declarou.