Na tarde desta última sexta-feira, 9, os alunos da escola Wilson Camargo orientados pelo professor de história, Marcos Eduardo Romano realizaram mais uma vez a exposição de maquetes contando desde a história antiga a contemporânea em Vilhena.

O projeto está em sua 4ª edição e consiste em transpor o conhecimento teórico em conhecimento prático, resultando na confecção das maquetes.

De acordo com o professor essa metodologia respeita as diversas inteligências múltiplas, pois trabalha com procedimentos visuais, auditivos e concretos facilitando a assimilação do conteúdo pelo aluno.

“Fiquei dois anos sem realizar o projeto, e agora voltando senti com certeza certa dificuldade em realizar a atividade. Mas, no final foi um sucesso”, comenta Marcos.