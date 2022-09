“Contribuir para a aprovação de leis que beneficiem à população, valorizem a família, a educação, ampliação de oportunidades de vida e saúde, mais segurança pública, respeitando princípios e o direito de cada cidadão, esses serão os meus principais objetivos como representante de todos os rondonienses na Câmara Federal”, destacou a candidata a deputada federal Cristiane Lopes (UNIÃO BRASIL) 4412, durante reunião na zona leste da capital.

A candidata a deputada federal reafirmou ainda seu compromisso em trazer desenvolvimento para os municípios do Estado por meio da destinação de emendas parlamentares nas áreas da saúde, educação, assistência social e agricultura. Áreas em que Cristiane já atua desde antes de ingressar na política.

Entre as bandeiras que Cristiane Lopes defende estão: a valorização da família, melhoria na qualidade da Educação e de políticas públicas de Assistência Social, principalmente para crianças, adolescentes, jovens e mulheres.

Cristiane espera ainda fortalecer a geração de emprego e renda através de incentivos às micro e pequenas empresas, e investimentos no turismo. Além de destinar emendas para a agricultura familiar.

Cristiane Lopes pretende fazer um mandato participativo e municipalista, com a contribuição dos rondonienses na elaboração de Projetos de Leis e em parceria com as prefeituras para elaboração de projetos para a execução das emendas parlamentares, viabilizando a construção de pontes, melhorias das estradas, aquisição de equipamentos agricultura e saúde.

“Meu compromisso é com os rondonienses, quero contribuir com o nosso Estado, para vê-lo prosperando cada dia mais. Que tenhamos a cada ano, mais orgulho de Rondônia, de viver aqui. E é com esse objetivo que vou trabalhar na Câmara Federal”, enfatiza.

Cristiane Lopes é mãe, esposa, cristã, jornalista, foi vereadora de Porto Velho, candidata a prefeita da Capital e secretária adjunta de Estado da Educação de Rondônia, onde atuou com compromisso, ética e transparência.