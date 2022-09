Na operação conjunta realizada Pela Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Fronteiras e Divisas, Cipo, Sesdec, CPE, SEOPI e Ministério da Justiça e Segurança Pública, em combate aos crimes transfronteiriços, foi apreendido no dia 11 de setembro, na Avenida Airton Senna, setor 9, Buritis, Rondônia, um Jeep Compass furtado na cidade de Sinop, Mato Grosso.

Durante Operação Hórus/Guardiões das Fronteiras, deste ano, a Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio da Companhia Independente de Policiamento Ostensivo de Buritis e com apoio do BPFRON, durante uma abordagem ao veículo JEEP COMPASS de cor branca, foram feitos os procedimentos policiais e descoberto que o veículo teria sido furtado na cidade de Sinop/MT.

Os envolvidos teriam furtado uma residência e estavam seguindo para a Fronteira Brasil/Bolívia, com o objetivo de atravessar o veículo. Quatro maiores de idade e três menores infratores, juntamente com veículo e os objetos do furto foram entregues ao Comissário de Plantão em Buritis.

Apreensão: um veículo Jeep Compass, várias bijuterias, uma televisão marca Sony e controle remoto, um aparelho de aferir pressão arterial, um aparelho de secar cabelo, dois relógios, uma mochila com vários frascos de perfume, um relógio de cor dourada, um óculos de sol e seis aparelhos celulares. Contabilizados, em média, o prejuízo ao crime: veículo R$182.574,00 celulares: R$14.000,00 e objetos: R$9.000,00.