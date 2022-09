A deputada estadual Rosangela Donadon, candidata à reeleição, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 12, momento em que fez um breve balanço de suas atividades na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

Ela citou recursos destinados para Vilhena e outros municípios do Cone Sul, reafirmando seu compromisso em continuar esse trabalho na ALE.

Rosangela analisa de forma positiva sua campanha à reeleição, citando como pilares as importantes ações nos municípios voltadas à área de Saúde, Educação, Esporte e Infraestrutura.

“Fiz um trabalho grande no Cone Sul e em outros municípios do Estado, valorizando o homem do campo, investimento na área de Saúde, que é a minha área de formação profissional, direcionando implementos agrícolas para as associações rurais. Recebi convites para ir a outros municípios e fazer o trabalho que faço no Cone Sul. Nossa campanha está muito boa, percorrendo Rondônia e levando a mensagem de continuar trabalhando na ALE. Agradeço a receptividade e apoio dos moradores, já que, quando chegamos nas casas, percebemos aquele abraço verdadeiro, caloroso”, disse.

Apesar de ter investido pesado na Saúde Pública, a parlamentar afirma que a maioria das pessoas pede mais investimentos nesse setor. “Até por fazer parte da minha formação profissional, a área de Saúde sempre tem prioridade no meu mandato. Em Vilhena, destinei recursos para compra de um aparelho de tomografia; está na conta da prefeitura recurso para aquisição de uma ambulância, um carro utilitário que será usado no atendimento domiciliar. São recursos apresentados na gestão da ex-prefeita Rosani Donadon, já que, para direcionar os investimentos, a prefeitura deve apresentar os projetos. Ou seja, depende muito da administração. Foram mais de R$ 3 milhões só em medicamentos para Vilhena. Tem mais R$ 1,2 milhão para compra de um aparelho de mamografia, um Ecocardiograma e ultrassom com Doppler. Nesse último item, só um exame custa R$ 500,00. Além desse trabalho parlamentar, tenho o meu trabalho particular na área de Saúde através de laboratórios, que não têm nenhum centavo de recursos públicos. É uma forma de também contribuir com os municípios”, explica.

Para Rosangela, o comprometimento e relacionamento do prefeito com os deputados é primordial para que mais investimentos sejam aplicados no município, o que não aconteceu na gestão municipal anterior.

“O ex-prefeito nunca desmontou o palanque. Ele deveria ir em busca de recursos, seja de quem for, de ‘A’ ou ‘B’. Não aceitava meus recursos e ainda devolveu benefícios que já estavam nas contas. Já o atual prefeito recebe muito bem. Ele esteve em Porto Velho e o acompanhei ao Governo para retomar obras em Vilhena que estavam paradas. O diretor-geral nos atendeu e, de imediato, retornaram as obras no município. Com o atual prefeito, a gente vê essa diferença de que é melhor para trabalhar”, observa.

Para finalizar a entrevista, Rosangela reafirmou seu compromisso com Vilhena e demais municípios do Cone Sul e disse que os moradores podem esperar todo o seu empenho, dedicação de continuar fazendo o melhor, trazendo recursos, atendendo projetos, priorizando a Saúde. “Também destinei mais de R$ 1 milhão para atender o setor educacional, através dos conselhos escolares; destinei investimentos para o setor esportivos, com a realização dos maiores eventos desta natureza no Cone Sul. Esporte é Saúde. Temos que incentivar as crianças e jovens a praticar Esporte e quero continuar esses projetos; destinei para Colorado do Oeste mais de R$ 3 milhões para infraestrutura através de obras de asfalto na cidade, além de Pimenta Bueno”, destacou.