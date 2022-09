Em reunião com agricultores familiares da Linha 05 em Cacoal, a candidata a deputada estadual Glaucione (MDB) reafirmou compromisso de continuar apoiando as Associações Rurais. O encontro contou com a participação do pai dela Generoso Rodrigues, parceiro fiel da candidata e da irmã dela Claudia, que concorre à uma vaga de deputada federal pelo mesmo partido.

“Sendo eleita, com recursos através de emenda parlamentar e apoio do Governo, posso continuar trazendo benefícios em favor dos produtores”, disse a candidata ao responder questionamento feito pelo casal Alison e Cintia, que abriu as portas da propriedade para ouvir as propostas da candidata.

Como prefeita do município e deputada por dois mandatos, Glaucione sempre tratou a Agricultura com prioridade. Associações Rurais de Cacoal, incluindo e seus distritos e a região do Vale do Guaporé, trabalham até hoje com benefícios viabilizados através dos mandatos dela como: tanques para piscicultores, aviários, tratores com grades e carretinhas, colheitadeiras, plantadeiras, roçadeiras, secadores de café, e outros implementos agrícolas.

Também englobam as ações da candidata para os agricultores do município e da região, a atenção especial dada as estradas rurais como: patrolamentos, recuperação, cascalhamento, abertura de carreadores, travessões, construção de galerias e de mais de 200 pontes em Cacoal, além de com gradeamentos nas propriedades para cultivo das lavouras, entrega de Mudas de Café aos produtores, e outros benefícios.

Se destacaram ainda como trabalhos em prol do setor rural realizados pela candidata, incentivos que despontaram Cacoal e a região, e levaram os produtores a conquistarem premiações a exemplo do Prêmio Internacional Coffee On Ihe Year, Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café Canéfora, Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), Encontro Brasileiro de Degustadores de Cafés, Festa do Café, e Concurso Rainha do Café.

Além de tudo isso, a candidata a deputada estadual sempre apoiou eventos como a Festa da Linguiça, Rodeios, Cavalgadas, Campeonatos Rurais de Futebol, realização de Cursos do Senar, Cursos diversos para as produtoras rurais, e outros festejos voltados para a agricultura.

“Sou filha de agricultor, conheço a realidade do campo e tenho carinho especial para com os produtores. Eles sempre terão meu apoio e dedicação”, resumiu, Gaucione, que também respondeu perguntas sobre educação, saúde, habitação, segurança, infraestrutura e outros assuntos.