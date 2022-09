As cotações futuras do açúcar tinham queda leve na Bolsa de Nova York, mas avanço em Londres nesta manhã de terça-feira (13).

O mercado do adoçante tem realização de lucros ante as altas recentes e acompanha o financeiro em Londres.

Nos fundamentos, há como limitador as informações sobre as principais origens produtoras

Às 08h56 (horário de Brasília), o açúcar do tipo bruto tinha desvalorização de 0,22% na Bolsa de Nova York (ICE Futures US), a 17,91 cents/lb. Já no terminal de Londres, o tipo branco tinha alta de 0,53%, a US$ 550,10 a tonelada.

Depois de alta na véspera, as cotações do açúcar sentem pressão técnica no mercado norte-americano. Apesar disso, segue atenção ao financeiro em meio às preocupações com a oferta de petróleo no inverno do hemisfério Norte.

O mercado também monitora as informações sobre as origens. No Brasil, há melhores expectativas com as condições climáticas. Já na Índia, a informação é de que há reticência nas vendas do adoçante.