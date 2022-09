O candidato a deputado estadual Emerson Aparecido de Oliveira (Republicanos), conhecido como “Magrão da Segurança Tática”, faz uma campanha intensa e acirrada nos Municípios do Vale do Jamari, e está otimista com as manifestações de apoio e adesões que vem recebendo desde a fase da pré-campanha.

Morador de Alto Paraíso, onde atuar no segmento da segurança, mas também é conhecido como desportista e professor de Capoeira, Magrão é muito bem-quisto em sua cidade e na região, e suas reuniões com a comunidade estão tendo boa repercussão.

“Eu sei das dificuldades de se fazer uma campanha na base da humildade, mas conto com muitos amigos que estão me ajudando, e a cada dia que passa sinto que as coisas estão crescendo, me permitindo ser otimista com relação ao resultado”, afirmou o candidato.

Magrão tem firmado compromissos com a comunidade pautada em propostas coerentes e bem elaborada, e defende as bandeiras da saúde, educação, esporte, social e apoio ao setor produtivo. “Tenho projetos para me lançar ao enfrentamento de problemas e demandas destas áreas, mas em meu mandato me comprometo a estar sempre presente e disposto a atender propostas que me forem apresentadas, desde que sejam coerentes e atendam a coletividade. Serei um parceiro do povo da região do Vale do Jamari na Assembleia Legislativa, e vou trabalhar com dedicação total ao povo de Rondônia em geral”, promete o candidato.