Na manhã da última sexta-feira, 9, a candidata a Deputada Federal do União Brasil, Cristine Lopes, esteve visitando distritos de Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã e Extrema, onde se reuniu com eleitores e apresentou suas propostas e projetos.

A campanha iniciou o final de semana levando alegria, esperança e propostas efetivas.

No sábado, 10, Cristiane visitou o distrito de União Bandeirantes, onde fez caminhada e conversou com a população do distrito que tanto contribui para a economia de Rondônia.