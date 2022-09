A candidata a deputada estadual Glaucione (MDB), acompanhada da irmã, candidata a deputada federal pelo mesmo partido e apoiadores, fez uma Caminhada no final da tarde dessa quinta-feira (08) nos bairros Jardim Vitória e Limoeiro de Cacoal.

Ao percorrer pelas ruas de ambos os bairros, ela foi acolhida pelos moradores com abraços, palavras de incentivo e declarações de muitos eleitores que disseram estar com muita saudade de vê-la trabalhando novamente em favor da população.

“Que maravilha estar novamente com o povo que me acolhe. Estou muito feliz em poder olhar no olho de cada um e ver o apoio, a alegria e a esperança”, declarou Glaucione.

Durante a caminhada, a candidata a deputada estadual que busca um terceiro mandato, reafirmou compromisso com os moradores de continuar contribuindo com o desenvolvimento e avanço do município, de toda região do Vale do Guaporé, e do estado, ressaltando a importância do grande trabalho realizado por ela em favor de Cacoal, e que soma mais de R$ 100 milhões de investimentos em favor da cidade.

Empresas e reuniões

No decorrer desta semana, Glaucione cumpriu agenda de campanha intensa em Cacoal e nos municípios da região. Só em Cacoal, ela foi recebida em cerca de 10 empresas à convite dos proprietários, além de Pimenta Bueno e outras cidades.

Depois de reunir mais de 500 pessoas em uma só reunião no Espaço Toldus em Cacoal, e que contou com a presença da candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) e outras lideranças, seus compromissos nas casas dos eleitores também se intensificaram ainda mais, e a candidata segue cumprindo agenda todas as noites nos bairros e linhas rurais em toda a região onde tem forte reduto eleitoral.