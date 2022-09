Uma grande movimentação policial está acontecendo neste início de tarde no centro de Porto Velho, em frente ao comitê de campanha do candidato a deputado estadual Everaldo Fogaça (Republicanos), que também é vereador na capital e dono do site O Observador.

Informações preliminares dão conta de que Fogaça foi vítima de uma tentativa de extorsão por parte de pessoas que geriam uma página em redes sociais chamada Humor PVH que o chantageavam querendo dinheiro após publicar notícias falsas e difamação do contra o candidato.

Na noite de ontem a dupla de estelionatários entrou em contato com o candidato exigindo R$ 15 mil para retirar a postagem. O candidato negociou com os estelionatários, fechando em R$ 4 mil, dinheiro que seria entregue nesta manhã no comitê, e em o restante seria pago ao longo do dia de hoje.

No início da manhã desta terça-feira, 13, Fogaça esteve na Polícia Federal para denunciar o caso. Os estelionatários, cujos nomes ainda não foram divulgados, foram filmados ao longo de todo o período em que estiveram no comitê, inclusive com registro deles recebendo o dinheiro, e em seguida foi feito o flagrante pela Polícia Militar.

Os acusados foram conduzidos à delegacia para as devidas providências, para onde também foi o candidato a fim de prestar as informações sobre o caso às autoridades.