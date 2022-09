Os preços internacionais do milho futuro sentiram pressão do lado financeiro e passaram a recuar na Bolsa de Chicago (CBOT) ao longo desta terça-feira (13).

O primeiro vencimento ainda subia, mas os demais e mais comercializados estavam recuando por volta das 11h41 (horário de Brasília).

O vencimento setembro/22 era cotado à US$ 7,17 com ganho de 5,25 pontos, o dezembro/22 valia US$ 6,93 com baixa de 2,25 pontos, o março/23 era negociado por US$ 6,97 com perda de 1,75 pontos e o maio/23 tinha valor de US$ 6,97 com queda de 1,75 pontos.

As posições futuras do milho em Chicago se inverteram após a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 0,1% em agosto, empurrado pelos custos de alimentação e aluguel nos EUA, após ficar estável em julho. Porém, o mercado esperava uma redução de patamar em função da redução dos preços da gasolina.

Mercado Interno

Já na Bolsa Brasileira (B3), os preços futuros do milho se mantiveram operando em campo positivo nesta terça-feira. As principais cotações subiam e flutuavam na faixa entre R$ 84,16 e R$ 96,95 por volta das 11h49 (horário de Brasília).

O vencimento setembro/22 era cotado à R$ 84,16 com alta de 0,61%, o novembro/22 valia R$ 90,29 com elevação de 0,74%, o janeiro/23 era negociado por R$ 94,20 com valorização de 1,07% e o março/23 tinha valor de R$ 96,95 com ganho de 0,99%.