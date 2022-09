O candidato a deputado federal, Rafael Maziero, participou na última sexta-feira, 9, de uma entrevista na rádio Clube FM e reuniões com a população e autoridades no município de Colorado do Oeste.

Durante a última sexta-feira, Rafael Maziero (MDB) participou de reuniões com autoridades na cidade de Colorado do Oeste, e também foi entrevistado na rádio Clube FM. O candidato vem cumprindo sua agenda de reuniões no Conesul e participando de reuniões com a população, além de prestar entrevistas em cidades vizinhas.

Nas entrevistas, Rafael Maziero tem comentado sua jornada dentro da política e sua atual trajetória nas campanhas para deputado federal, além disso tem apresentado suas propostas para o estado.

Maziero afirma que vem ganhando força com a população e que está contente com as reuniões realizadas nas cidades vizinhas. ” A forma como as pessoas vêm nos recebendo é gratificante, muitos já afirmam conhecer meu trabalho na época de vereador e que também esperam muito essa conquista de agora, como deputado federal.” afirmou Rafael Maziero.