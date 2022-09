O candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC) foi o quarto a participar, na noite desta segunda-feira, 12, de uma série de sabatinas organizadas em parceria entre o site Extra de Rondônia e a Rede TV Vilhena, através do “Programa do Noel”.

Padovani da Agricultura, como é conhecido, comentou a respeito da falta de representatividade do Cone Sul no Congresso Nacional e citou vários projetos que devem ser acatados de forma imediata. Um deles é a duplicação da BR-364.

“O Governo Federal tem que saber que Rondônia existe e precisa de infraestrutura. Duplicação da BR-364 Já. Ou vai ter que morrer mais gente, ceifar mais vidas? Precisamos de infraestrutura e o Governo sozinho ou prefeituras não conseguem fazer. Precisamos, fortemente, da mão do Governo Federal. E, para isso, tem que ter um representante que tenha este cuidado e que tenha acesso no Governo Federal. Graças a Deus, nesses anos de secretário estadual de agricultura, tenho bom, trâmite no Governo Federal”, questionou.

A sabatina – que contou com participação do jornalista José Antônio, o empresário Raiminson Aereval e o professor Neto – ocorreu, ao vivo, no “Programa do Noel”, que iniciou às 19h e encerrou às 21h, sendo retransmitida pela página do EXTRA e nas redes sociais Facebook e instagram.

Conforme o cronograma, o candidato a deputado federal Rafael Maziero será sabatinado nessa quarta-feira, 14.

>>> REVEJA, ABAIXO, A SABATINA NA ÍNTEGRA:

