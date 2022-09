Advogada e professora de Direito Constitucional em Ariquemes, Catiane Malta (Patriota), que disputa uma das oito vagas na Câmara Federal, é uma das candidatas que vem chamando muita atenção no Estado dada a desenvoltura como se expressa e as pautas que apresenta para o debate nesta campanha eleitoral.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, ela defende a renovação na política, com a quebra do paradigma atual no sistema em Rondônia, “no qual quando nos apresentamos para ser candidatos a primeira coisa que nos perguntam é de quem nós somos filhos ou de que clã político que descendemos, e isso precisa mudar, novas lideranças tem de surgir, com pessoas de bem e que querem o melhor para todos”.

E isso, ela explica, não é uma coisa que surgiu em seu pensamento “assim do nada, mas é o anseio que a gente consegue perceber por parte da população, em todas as cidades que a gente tem passado”, afirmando que “o povo não quer mais saber de quem faz da política uma profissão”.

Catiane tem um trabalho de destaque na região do Vale do Jamari na defesa dos direitos da mulher, com atuação forte na questão do enfrentamento da violência doméstica, mas deixa muito claro que há uma distinção entre o que defende o chamado “feminismo”. “Não acredito neste tipo de distinção, quero uma sociedade em que homens e mulheres trabalhem irmanados e em condições de igualdade na busca de uma sociedade melhor para todos”, defende.

A candidata fala sobre questões de infraestrutura, saúde, educação, segurança e muito mais, porém insiste que as soluções à estas e outras demandas passa necessariamente pela renovação. “Eu não tenho vínculo ou aliança com a política velha, com os grupos que estão aí há muito tempo e amarram o desenvolvimento de nosso Estado, e faço parte da geração que quer renovar, romper essas correntes do atraso, em consonância com que o povo deseja, que é a mudança”, observa.

Catiane falou sobre a sabotagem que foi vítima recentemente com denúncia caluniosa de sua conta no Instagram, alegando que, apesar do prejuízo em termo de publicidade, por outro lado reforçou a sua convicção de que está fazendo a diferença, amedrontando “os que defendem a velha política”, e que isso lhe deu mais ânimo e empolgou a sua militância se “se uniu ainda mais em torno deste projeto que busca a pratica da verdade e da renovação”.

Chegando ao Congresso Nacional, Catiane garante uma atuação “corajosa, produtiva, pautada nos princípios da decência, da ética, da coerência, e com muita disposição para fazer a diferença”. Ela estabeleceu uma rede de alianças pelo Estado todo, assegura que irá trabalhar para todos os rondonienses, “com princípios baseados em minha fé cristã, defendo a família e os valores mais decentes da nossa sociedade”.