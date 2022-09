Descobrimos um aplicativo de gás e que achamos bastante interessante, pois resolve um problema que surge às vezes de uma necessidade urgente: comprar gás de cozinha.

Já reparou como a forma como compramos gás de cozinha mudou nos últimos anos?

Antigamente eram os caminhões de gás que passavam na nossa rua anunciando o produto.

Quando a telefonia se expandiu no Brasil no final da década de 90 e início dos anos 2000, as revendas começaram a investir no sistema de delivery, recebendo pedidos por telefones e fazendo entregas em veículos menores, como pick-ups e motos adaptadas.

Nessa época, as revendas investiram pesado em material gráfico de divulgação, como filipetas e ímãs de geladeira, com o intuito de divulgarem seus telefones e receberem os pedidos de gás.

Embora até hoje isso ainda funcione com certa eficiência em diversos lugares do país, com a facilidade oferecida por tantos aplicativos, não faz mais sentido ficar juntando papéis, ímãs e ficar ligando para vários lugares só para saber o preço e comprar seu botijão de gás.

Aplicativo Preço do Gás

Diante de tudo que mostramos acima e com a necessidade de criar uma forma mais prática de fazer pesquisa de preços e comprar gás de cozinha, em 2016 surgiu o aplicativo Preço do Gás.

O app Preço do Gás é um grande facilitador para consumidores pesquisarem preços e pedirem seu gás de cozinha de qualquer lugar do Brasil, mas também é uma excelente ferramenta de vendas para os donos de revendas.

O aplicativo é gratuito para consumidores, que não precisam pagar nenhuma taxa adicional para usar o app e nem mesmo taxa de entrega para receberem seu gás de cozinha em casa.

Como funciona o aplicativo Preço do Gás

Assim como os demais aplicativos existentes no mercado, o primeiro passo é acessar a loja de apps do seu smartphone, digitar “preço do gás”, baixar e instalar.

Após a instalação e o preenchimento de um pequeno cadastro, o app já está pronto para uso, que é bastante simples. Basta abri-lo que todas as revendas da sua região já aparecerão na tela do seu celular.

Daí é só escolher de acordo com a marca de sua preferência ou o de menor preço, revisar os dados do pedido, finalizar e aguardar a entrega do seu botijão de gás.

Para garantir sua segurança, o pagamento é feito somente na entrega, diretamente ao entregador do gás.

Pelo aplicativo você pode escolher inclusive a forma de pagamento entre débito, crédito, PIX, Caixa Tem e dinheiro. Para pagamentos em dinheiro, você pode solicitar troco no aplicativo.

Se você achou a ideia interessante, baixe agora mesmo o aplicativo Preço do Gás na Google Play ou na App Store e deixe um comentário abaixo sobre sua experiência com o aplicativo Preço do Gás.