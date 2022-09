Candidato a vice-governador junto com Léo Moraes (Podemos), o coronel PM da reserva, o vilhenense Rildo José Flores (PSD), o “Coronel Rildo”, percorreu o Cone Sul esta semana, ocasião em que esteve na redação do Extra de Rondônia falando sobre a campanha.

Em sua análise, a caminhada eleitoral vem seguindo num ritmo crescente e, agora, o grande desafio é conseguir conquistar uma vaga para estar no segundo turno. “Estamos trabalhando firme. O crescimento de nossa campanha é contínuo e crescente, e estamos convictos que alcançaremos esta primeira meta. A partir daí, vamos adotar estratégia para vencer a disputa”, afirmou.

Ele falou dos principais eixos das propostas da chapa para governar Rondônia, explicando que há metas muito bem estabelecidas para o enfrentamento de demandas prementes no Estado, caso da saúde, educação, segurança pública, regularização fundiária, estradas, duplicação da BR, desenvolvimento econômico e apoio ao setor produtivo.

“Temos propostas coerentes e dentro de nossa realidade, contamos com a experiência do Léo Moares com relação ao funcionamento da máquina pública federal, e se trata de um homem de visão, preparado para enfrentar este desafio e levar a administração do Estado a um patamar mais elevado, além de ter grande respeito no Congresso Nacional, fruto de um trabalho sério e reconhecido nacionalmente”, explica Rildo.

Ele também destaca a abrangência da chapa em termos de conhecimento do Estado e seus problemas, posto que Leo Moraes é um profundo conhecedor da capital e a região no entorno de Porto Velho, enquanto Rildo é muito familiarizado com as questões do interior, com um complementando o outro.

O candidato também comentou sua participação na chapa que não era esperada no início do processo de composição dos grupos que concorriam à sucessão estadual, pois na época estava cotado para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. “As coisas aconteceram de forma natural, não foram planejadas mesmo, porém ocorreram dentro de uma lógica e com muita cautela e consistência, e estou feliz com essa composição. Tenho plena confiança em nosso grupo e no nosso candidato a governador. E, para mim, é uma honra poder estar nesta posição e estou pronto para contribuir com a população de nosso querido Estado, exercendo a função de vice-governador, caso seja essa a vontade do povo”, destacou.

Rildo disse que é tem percebido ao longo da campanha uma necessidade de se melhorar Rondônia em vários aspectos, e dada a sua origem e referências, o setor da segurança pública, a capacitação profissional e a geração de empregos têm sido os temas mais citados pelos eleitores em termos de expectativa de governo, “mas é muito perceptível a decepção que as pessoas manifestam com relação a forma com que o Estado vem sendo conduzido ao longo das gestões, onde se deixa muito a desejar ao longo da maior parte do mandato, para depois promover ações eleitoreiras em épocas de campanha.

Encerrando a entrevista, ele afirmou que a população de Rondônia pode esperar de um governo conduzido por Léo Moraes e ele próprio como “uma administração moderna, eficiente e comprometida com o bem-estar de nosso povo e o desenvolvimento de nosso Estado”.