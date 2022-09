O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), concluiu no último domingo, 11, o julgamento de todos os processos de registro de candidatura que estavam aptos a julgamento.

Terminou no dia 12 de setembro, o prazo para os partidos, coligações e federação apresentarem substituição às candidatas e aos candidatos que tiveram seus registros indeferidos, observando a forma estabelecida em seu estatuto.

Foi recebido no último dia do prazo 1 registro de candidatura decorrente de pedido de substituição, referente ao cargo de 1º suplente de senador.

A exceção para pedido de substituição de candidata ou candidato após o término do prazo só ocorre em caso de falecimento, em até 10 dias a contar do óbito.

ESTATÍSTICA GERAL

O TRE recebeu 629 registros de candidatura. Desse total, 626 processos foram julgados e 3 são processos decorrentes de pedidos de substituição que ainda não estão em fase de julgamento.

Dentre os 626 processos julgados, 568 foram deferidos, 26 indeferidos, 27 os candidatos renunciaram, 3 pedidos não foram conhecidos, 1 registro foi cancelado e 1 candidato faleceu.

DEPUTADO FEDERAL

Para o cargo de deputada ou deputado federal foram recebidos 165 registros de candidatura, dos quais 150 foram deferidos, 7 indeferidos, 7 renunciaram e 1 candidato faleceu.

DEPUTADO ESTADUAL

Foram recebidos para o cargo de deputada ou deputado estadual 423 registros de candidatura, sendo que 388 foram deferidos, 17 indeferidos, 1 cancelado, 15 renunciaram e 2 processos ainda não estão em fase de julgamento porque é decorrente de pedido de substituição.

SENADOR

Para o cargo de senadora ou senador foram recebidos 8 registros de candidatura, dos quais 6 foram deferidos, 1 indeferido e 1 o pedido não foi conhecido.

1º E 2º SUPLENTES DE SENADOR

Foram recebidos 10 registros para 1º suplente ao cargo de senadora e senador, sendo que foram 6 deferidos, 1 pedido não foi conhecido, 2 candidatos renunciaram e 1 processo está aguardando julgamento porque é decorrente de substituição e foi recebido hoje.

Em relação ao 2º suplente de senadora ou senador foram apresentados 9 registros, dos quais foram 7 deferidos, 1 pedido não foi conhecido e 1 candidato renunciou.

GOVERNADOR

Para o cargo de governadora ou governador foram recebidos 7 registros de candidatura, sendo que 5 foram deferidos, 1 indeferido e 1 candidato renunciou.

VICE-GOVERNADOR

Para o cargo de vice-governadora ou vice-governador foram recebidos 7 registros de candidatura, dos quais 5 foram deferidos e 2 candidatos renunciaram.

Acompanhamento do julgamento dos registros em fase de recurso ou não julgados porque são decorrentes de substituição

O resultado do julgamento dos pedidos de registro de candidatura de cada candidato pode ser verificado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Sistema de Divulgação de Candidaturas, no endereço https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2022/2040602022/RO/cargo