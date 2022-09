O deputado estadual Luzinho Goebel (PSC) esteve neste início de semana na redação do Extra de Rondônia, ocasião em que comentou sobre a campanha política através da qual busca mais um mandato na Assembleia Legislativa, fala sobre o momento em que Rondônia está atravessando e ainda comenta a situação política de Vilhena, diante da perspectiva de mais uma eleição suplementar.

Falando primeiro sobre a campanha, o veterano político afirmou que o processo está correndo bem e dentro de sua perspectiva. “Já participei de tantas campanhas e, mesmo tendo em mente que cada uma delas tem suas particularidades, estou seguro e ciente que a experiência, aliada ao serviço realizado ao longo deste difícil mandato, atravessado pela pandemia, me deixam otimista com relação ao resultado”, observa.

Goebel enumerou mais uma vez a extensa lista de ações realizadas pelo Cone Sul, Zona da Mata e outras ações do mandato, que considera como suas principais credenciais para buscar outra oportunidade de manter-se na Assembleia, frisando que o apoio ao setor produtivo, ações voltadas à área da infraestrutura, apoio a associações e cuidado em atender demandas de aliados foram fundamentais para lhe assegurar o otimismo.

Para o deputado, a maior carência que apreende por parte do eleitorado diz respeito a mais investimentos em saúde e infraestrutura, mas acredita que o que o povo espera de sua parte é “a manutenção do compromisso e da disposição para o trabalho que sempre apresentei em minha vida pública”.

“ROCHA FEZ GRANDES REALIZAÇÕES”

Goebel falou também sobre o governo do Estado, que avalia “muito vem conduzido por Marcos Rocha, que teve sabedoria para atravessar o período da pandemia fazendo seu dever de casa, manteve a austeridade e transparência, e fez grandes realizações”.

Sobre os problemas para a execução do maior projeto de seu governo neste fim de mandado, o pleno desenvolvimento do Programa “Tchau Poeira”, Luizinho afirma que os entraves se devem muito mais ao momento econômico do país e do mundo, com a instabilidade no preço dos insumos que impede a manutenção dos valores acordados, assim como a falta de equipamentos tanto para o governo quanto para as empresas adquirirem a fim de poder executar os serviços.

“Mesmo assim o governo tem os recursos para garantir o que prometeu aos Municípios, muitos valores já estão empenhados, e há várias obras em execução.

Luizinho também falou sobre o PSC, legenda para a qual migrou este ano e que, em seu ponto de vista, constituiu nominatas fortes e coesas para as eleições proporcionais, “e fará uma bancada expressiva no Legislativo estadual, além de obter vaga na Câmara Federal”.

Ele também falou sobre Jaime Bagattoli (PL), que dada as características da economia do Estado aliada à sua experiência, “é o melhor candidato do Estado para a eleição ao Senado”. Luizinho também manifestou sua confiança na eleição de seu sogro Evandro Padovani (PSC), “que apresentou um ótimo desempenho nas eleições passadas, e tem tudo para ter sucesso desta vez”.

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR EM VILHENA

O deputado falou ainda sobre outros assuntos, abordando também a situação de Vilhena, quem mais uma vez atravessa um momento difícil na política local. “Eu ainda acredito que não haverá essa eleição suplementar, mas se houver certamente o PSC irá participar do processo, mas ainda teremos que definir de que forma isso ocorrerá.