O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) anunciou que nesta sexta-feira, 16, durante convenção partidária irá oficialmente lançar seu candidato a prefeito para a eleição suplementar marcada para acontecer no dia 30 de outubro.

Segundo o presidente do partido em Vilhena, Rafael Maziero, se faz necessário mudarmos o cenário político e novas propostas e lideranças surgirem em nossa cidade. “Temos no partido mais de mil filiados, então não era possível continuarmos pensando nos mesmos nomes, nas mesmas pessoas? Está na hora de nosso povo escolher uma nova pessoa, uma nova proposta séria e firme para a melhoria de nossa cidade”, disse.

Para Maziero o MDB vive um novo momento em Vilhena. “Agora temos uma nova proposta. Estou muito feliz por estar em um partido que me oportunizou ser candidato a deputado federal, quebrando os ciclos políticos antigos em nossa cidade. Hoje, conto com o apoio do partido e principalmente de muitas pessoas boas que queriam neste projeto. Serei o deputado federal dos Rondonienses, do Cone Sul e principalmente de Vilhena, graças a Deus e as pessoas novas que me apoiam”, afirmou.

“Amanhã iremos oficializar a nossa aliança partidária para Vilhena, bem como o nome do nosso candidato a prefeito. Por isso convido a todos que queiram participar deste momento a estarem conosco. A nossa convenção acontece na Avenida Curitiba, nº 3886, sub esquina com a Avenida Presidente Nasser, a partir das 19h. Todos se sintam convidados”, finalizou.